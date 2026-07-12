Поиск

Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС

Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС
Фото: Евгений Грох/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Крыму в воскресенье организована на 81 автозаправочной станции (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики.

В РоссииТопливо в Севастополе в воскресенье будет в свободной продаже на шести АЗСЧитать подробнее

Ведомство в своем канале в Max опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

Накануне топливо было в свободной продаже на 99 АЗС на территории республики.

В Севастополе в воскресенье топливо продают свободно на шести АЗС, также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС

 Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС

Топливо в Севастополе в воскресенье будет в свободной продаже на шести АЗС

Умер подросток, раненный накануне при атаке дрона в Белгородской области

Аэропорты Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары и Домодедово открыты

 Аэропорты Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары и Домодедово открыты

Силами ПВО сбиты еще семь БПЛА, летевших на Москву

В Самарской области при атаке БПЛА погиб один человек, трое ранены

Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

 Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

Что произошло за день: суббота, 11 июля

Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

 Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3043 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10471 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов