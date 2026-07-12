Свободная продажа топлива в Крыму осуществляется на 81 АЗС

Фото: Евгений Грох/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Крыму в воскресенье организована на 81 автозаправочной станции (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики.

Ведомство в своем канале в Max опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

Накануне топливо было в свободной продаже на 99 АЗС на территории республики.

В Севастополе в воскресенье топливо продают свободно на шести АЗС, также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.