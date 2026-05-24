СК начал проверку после смерти мэра Нальчика Ахохова

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Процессуальная проверка проводится по факту смерти мэра столицы Кабардино-Балкарии Нальчика Таймураза Ахохова, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.

"По предварительным данным, 24 мая 2026 года Таймураз Ахохов, 1971 года рождения, был обнаружен без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа", - говорится в сообщении.

По данным СКР, следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, уточнили в ведомстве.

Ахохов возглавлял столичную мэрию 8 лет. Он был назначен исполняющим обязанности главы местной администрации городского округа Нальчик 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года утвержден в этой должности.

