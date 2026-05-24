Поиск

Мэр Нальчика Ахохов скончался в возрасте 54 лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ушел из жизни мэр Нальчика Таймураз Ахохов, сообщает администрация главы Кабардино-Балкарии в воскресенье.

"На 55-м году жизни скончался глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов", - говорится в сообщении.

Ахохов возглавлял столичную мэрию 8 лет. Он был назначен исполняющим обязанности главы местной администрации городского округа Нальчик 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года утвержден в этой должности.

Нальчик Таймураз Ахохов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ сообщил, что более 50 представителей зарубежных СМИ выехали в Старобельск

Путин призвал вместе противостоять распространению в мире русофобии, ксенофобии, антисемитизма и неонацизма

Путин заявил о большом значении укрепления связей со странами Африки

Мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки дрона

Пожар на площади 800 кв. м возник в результате атаки на Владимирскую область

Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ в Старобельске

Число жертв в Старобельске увеличилось до 21, поисковые работы завершены

Что произошло за день: суббота, 23 мая

Беспилотник ВСУ атаковал центр Луганска

ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской АЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2304 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9550 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов