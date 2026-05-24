Мэр Нальчика Ахохов скончался в возрасте 54 лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ушел из жизни мэр Нальчика Таймураз Ахохов, сообщает администрация главы Кабардино-Балкарии в воскресенье.

"На 55-м году жизни скончался глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов", - говорится в сообщении.

Ахохов возглавлял столичную мэрию 8 лет. Он был назначен исполняющим обязанности главы местной администрации городского округа Нальчик 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года утвержден в этой должности.