Три человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП под Тюменью

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись на 16 км трассы Тюмень - Омск, три человека погибли, восемь пострадали, сообщает в воскресенье управление региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с минивэном Mitsubishi Delica.

Погибли водитель и две пассажирки Mitsubishi, еще один пассажир был ранен.

Пострадали также все семь пассажиров второго автомобиля, они госпитализированы.

Прокуратура Тюменской области сообщила, что начала проверку по поводу этой аварии.