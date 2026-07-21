ВС запретил в РФ хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ признал экстремистскими и запретил хакерские группировки "Киберпартизаны BY" (Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон"), причастные к кибератакам на критическую инфраструктуру и госучреждения России.

"Административный иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать "Киберпартизаны BY" и Silent Crow экстремистскими организациями и запретить их деятельность на территории РФ", - огласил вердикт судья во вторник на судебном процессе, который прошел в закрытом режиме.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда, "установлено, что хакерские группировки тесно сотрудничают между собой и осуществляют совместные кибератаки на объекты информационных структур России и Белоруссии для дестабилизации социальной и политической обстановки в целях смены действующей государственной власти неконституционным путем".

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Судом установлено, что объединение "Киберпартизаны BY" ("Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) входит в неформальную организацию "Супраціў"("Сопротивление"), основной целью которой является насильственное изменение конституционного строя Белоруссии.

"Организация "Сопротивление" сотрудничает с террористическим "Полком имени Кастуся Калиновского" (запрещен в РФ - ИФ), который осуществляет вербовку для участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. Также "Кибер-Партизаны" аффилированы с подразделением информационно-психологических операций ВСУ", - сообщили в пресс-службе суда.

Группировка Silent Crow ("Молчаливый ворон"), по данным Верховного суда, ранее использовала наименования CyberWar, Cyber LegionsUA.

"Это проукраинское объединение анонимных политически мотивированных хакеров-активистов, совершающих компьютерные преступления против национальной безопасности РФ. Ее основной целью является нанесение ущерба российским государственным органам, компаниям и критической информационной инфраструктуре", - сказали в ВС РФ.

Согласно открытым источникам, группировки причастны к кибератакам на критические инфраструктуры и госучреждения России и Белоруссии, в частности, на IT-инфраструктуру "Аэрофлота", а также на базы "Ростелекома", Росреестра, сервера Белорусской железной дороги.