Поиск

ВС запретил в РФ хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ признал экстремистскими и запретил хакерские группировки "Киберпартизаны BY" (Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон"), причастные к кибератакам на критическую инфраструктуру и госучреждения России.

"Административный иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать "Киберпартизаны BY" и Silent Crow экстремистскими организациями и запретить их деятельность на территории РФ", - огласил вердикт судья во вторник на судебном процессе, который прошел в закрытом режиме.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда, "установлено, что хакерские группировки тесно сотрудничают между собой и осуществляют совместные кибератаки на объекты информационных структур России и Белоруссии для дестабилизации социальной и политической обстановки в целях смены действующей государственной власти неконституционным путем".

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Судом установлено, что объединение "Киберпартизаны BY" ("Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) входит в неформальную организацию "Супраціў"("Сопротивление"), основной целью которой является насильственное изменение конституционного строя Белоруссии.

"Организация "Сопротивление" сотрудничает с террористическим "Полком имени Кастуся Калиновского" (запрещен в РФ - ИФ), который осуществляет вербовку для участия в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. Также "Кибер-Партизаны" аффилированы с подразделением информационно-психологических операций ВСУ", - сообщили в пресс-службе суда.

Группировка Silent Crow ("Молчаливый ворон"), по данным Верховного суда, ранее использовала наименования CyberWar, Cyber LegionsUA.

"Это проукраинское объединение анонимных политически мотивированных хакеров-активистов, совершающих компьютерные преступления против национальной безопасности РФ. Ее основной целью является нанесение ущерба российским государственным органам, компаниям и критической информационной инфраструктуре", - сказали в ВС РФ.

Согласно открытым источникам, группировки причастны к кибератакам на критические инфраструктуры и госучреждения России и Белоруссии, в частности, на IT-инфраструктуру "Аэрофлота", а также на базы "Ростелекома", Росреестра, сервера Белорусской железной дороги.

Верховный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

 В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

ВС запретил в РФ хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

В России сменился лидер рейтинга переработчиков молока

ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

 ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"

 ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"

РБК сообщил о планах "Внуково" выкупить долю в "Домодедово"

В России производство сельхозтехники в I полугодии снизилось на 2,2%

Склад Wildberries в Тамбовской области возобновит работу с 23 июля

Пожар на площади 2,5 тыс. кв. м возник на производственных объектах в Липецке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10648 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3248 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов