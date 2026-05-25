ВС РФ взяли под контроль село Добропасово в Днепропетровской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Добропасово Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Добропасово Днепропетровской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

В ходе боёв войсками группировки "Восток" за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Васильковка, Гавриловка, Диброва, Егоровка, Маломихайловка, Широкое Днепропетровской области, Любицкое и Лесное Запорожской области.

ВСУ потеряли в этих боях более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей, говорится в сводке.