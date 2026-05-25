Минобороны РФ заявило, что российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, "Южная" улучшила положение по переднему краю, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Кондратовка и Ободы Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а "Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю.

В Минобороны РФ заявили, что в течение суток группировка "Север" также нанесла удары по украинским подразделениям в Харьковской области. "Противник потерял свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Группировка "Запад" нанесла удары по трем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, сказали военные. "Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля", - сообщили в ведомстве.

Группировка войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, потери армии Украины за сутки составили: свыше 290 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР, потери украинской армии составили: более 170 военнослужащих, три боевые бронемашины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - заявили в Минобороны РФ.