Обвиняемый в публичном оправдании атаки БПЛА на Воронеж получил 2 года колонии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Воронеже Второй Западный окружной военный суд признал 35-летнего мужчину виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, сообщила областная прокуратура.

Установлено, что в мае 2023 года подсудимый, выражая негативное отношение к специальной военной операции, опубликовал в соцсети комментарий, оправдывающий атаку беспилотных летательных аппаратов. На него завели уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на два года.

Воронеж
