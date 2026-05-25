Инвесторы за три года вложат 5,5 млрд руб. в развитие сельских агломераций в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Инвесторы в ближайшие три года вложат 5,5 млрд рублей в реализацию проектов по развитию сельских агломераций в РФ, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"За ближайшие три года мы планируем реализовать в регионах 73 долгосрочных плана развития, они охватят 6 тыс. населённых пунктов и 1,7 млн жителей. Это наши ближайшие планы. Совокупно за этот период будет создано около 20 тыс. рабочих мест, инвесторы вложат порядка 5,5 млрд рублей внебюджетных средств", - сказала она на пленарном заседании III Форума тружеников села в понедельник в Москве.

Министр напомнила, что по поручению президента РФ утверждён единый перечень опорных населённых пунктов, и более 85 из них имеет численность населения менее 50 тыс. человек. "На их основе сейчас формируется более полутора тысяч сельских агломераций. Наша основная задача - формирование в опорниках современной и качественной инфраструктуры для оказания людям всех необходимых услуг. Остальная часть сельской агломерации должна быть обеспечена, безусловно, жильём, транспортной сетью, общественным транспортом и хорошим интернетом", - сообщила министр.