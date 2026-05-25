Поиск

Инвесторы за три года вложат 5,5 млрд руб. в развитие сельских агломераций в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Инвесторы в ближайшие три года вложат 5,5 млрд рублей в реализацию проектов по развитию сельских агломераций в РФ, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"За ближайшие три года мы планируем реализовать в регионах 73 долгосрочных плана развития, они охватят 6 тыс. населённых пунктов и 1,7 млн жителей. Это наши ближайшие планы. Совокупно за этот период будет создано около 20 тыс. рабочих мест, инвесторы вложат порядка 5,5 млрд рублей внебюджетных средств", - сказала она на пленарном заседании III Форума тружеников села в понедельник в Москве.

Министр напомнила, что по поручению президента РФ утверждён единый перечень опорных населённых пунктов, и более 85 из них имеет численность населения менее 50 тыс. человек. "На их основе сейчас формируется более полутора тысяч сельских агломераций. Наша основная задача - формирование в опорниках современной и качественной инфраструктуры для оказания людям всех необходимых услуг. Остальная часть сельской агломерации должна быть обеспечена, безусловно, жильём, транспортной сетью, общественным транспортом и хорошим интернетом", - сообщила министр.

Оксана Лут Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России

Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

 Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

Проект закона об ответственности за незаконный майнинг принят Думой в I чтении

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2351 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9611 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов