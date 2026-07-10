Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае вырос до 4,959 трлн рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2026 года исполнен с дефицитом 4 трлн 959,1 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

В январе-апреле 2026 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 4 трлн 695,7 млрд рублей. Таким образом, в мае дефицит бюджета составил 263,4 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-мае составили 31 трлн 95,4 млрд рублей, расходы - 36 трлн 54,5 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае 2026 года, по данным Казначейства, составил 5 трлн 926,9 млрд рублей (в январе-апреле он составлял 5 трлн 796,2 млрд рублей, следовательно, в мае - 130,8 млрд рублей) при доходах в 14 трлн 787,4 млрд рублей и расходах в 20 трлн 714,3 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-мае исполнены с профицитом 285,3 млрд рублей при доходах региональных бюджетов в 10 трлн 460,9 млрд рублей, расходах - 10 трлн 175,6 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые пять месяцев текущего года исполнены с профицитом 551,9 млрд рублей. Доходы фондов составили 9 трлн 598,3 млрд рублей, расходы - 9 трлн 46,4 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 130,6 млрд рублей при доходах 1 трлн 740,9 млрд рублей и расходах 1 трлн 610,3 млрд рублей.