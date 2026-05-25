В Ртищеве подростки получили ожоги, делая химический опыт дома

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Ртищеве случился пожар в многоэтажном доме в квартире, где трое подростов делали химический опыт в отсутствие взрослых, городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося, сообщила прокуратура Саратовской области.

Это случилось 25 мая после занятий в школе. По предварительным данным, один из мальчиков предложил провести химический опыт с использованием технической спиртосодержащей жидкости, предназначенной для очистки электронного оборудования. Жидкость загорелась, огонь перекинулся на канистру с горючей жидкостью, мебель и одежду одного из подростков.

Два подростка получили травмы, их доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Саратовская область Ртищево
