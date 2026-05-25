Следствие рассматривает две версии жесткой посадки самолета в Красноярском крае

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Причиной жесткой посадки самолета "Аэропракт-22" в Красноярском крае могло быть нарушение правил пилотирования или техническая неисправность, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК).

По предварительным данным, двухместный легкомоторный самолет, выполнявшее плановый облет для выявления лесных пожаров, жестко сел у поселка Осиновый Мыс Богучанского округа. Воздушное судно получило повреждения, размер ущерба устанавливается.

Как уточнили в пресс-службе регионального лесопожарного центра, на борту находились пилот авиакомпании и старший летчик-наблюдатель Чуноярского авиаотделения краевого лесопожарного центра. Оба получили травмы, они находятся в больнице.

СКР Восточное межрегиональное следственное управление на транспорт Красноярский край
