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Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили восьмую ночную серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В ходе восьмой подряд ночи американских ударов силы CENTCOM успешно поразили иранские военные объекты береговой разведки и противовоздушной обороны, морские объекты, а также склады ракет и беспилотников, продолжая ослаблять иранский военный потенциал", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что американские военные также нанесли удары по силам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), которые 17 июля совершили нападение на американских военнослужащих в Иордании.

США КСИР Иран
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