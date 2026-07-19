Дума рассмотрит запрет получения гражданства РФ мигрантами с любой неснятой судимостью

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, предлагающий исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в РФ мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах.

Причем это ограничение будет касаться судимостей за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами.

Кроме того, ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы, отметил он. Это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище на территории нашей страны, пояснил председатель Госдумы.

"На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обсудим эту и другие законодательные инициативы", - сообщил Володин.

Он также отметил, что с 2024 года принято 30 федеральных законов, касающихся сферы миграции.