Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Два человека госпитализированы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Двухместный легкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 15 часов местного времени (11:00 по Москве) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края воздушное судно "Аэропракт-22", эксплуатируемое ООО "Аэропром", совершило жесткую посадку", - говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как уточнили " Интерфаксу" в правоохранительных органах, капитан воздушного судна и летчик-наблюдатель госпитализированы.

Один из членов экипажа получил тяжелые травмы, второй - средней тяжести.

Отмечается, что экипаж выполнял лесоавиационные работы.

Красноярский край
 В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

