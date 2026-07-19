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Пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске потушен

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава Богородского округа Московской области Денис Семенов сообщил о завершении тушения пожара на нефтебазе в Ногинске.

"Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу. Сейчас Богородский округ постепенно возвращается к привычному ритму: восстанавливается движение автобусов, поэтапно снимаются временные ограничения на перекрёстках. Совсем скоро все дороги будут открыты", - написал он в своем канале в Max.

Накануне он сообщал в своих соцсетях, что перекрытие ряда дорог и перекрёстков временно сохраняется "до полного устранения пожара на нефтебазе".

Утром в субботу губернатор сообщил, что из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада Wildberries в Электростали. В результате пострадал 61 человек, один скончался.

Ногинск
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