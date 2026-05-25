РФ ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве между странами ЕАЭС и ОАЭ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соглашение подписано в Минске 27 июня 2025 года. Документ формирует основные правила торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и ОАЭ, с другой стороны, соответствующие правилам Всемирной торговой организации, и предусматривает дополнительную либерализацию торговли в отношении более 85% номенклатуры товаров.

Преференциальный доступ, предусмотренный тарифными обязательствами сторон соглашения, покрывает более 95% товарооборота между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Соглашение определяет условия для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ в сферах, представляющих взаимный интерес. К таким сферам относятся: таможенное сотрудничество, электронная торговля, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, права на интеллектуальную собственность, государственные закупки.

Соглашение предусматривает установление сотрудничества в различных отраслях, в том числе транспорте и логистике, конкуренции, туризме, исследованиях и инновациях, добыче, переработке и использовании полезных ископаемых, торговле экологическими товарами, сближении стандартов в отношении халяльной продукции.

