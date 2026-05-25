Путин подписал закон, касающийся организованного набора граждан Таджикистана для работы в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан этой страны для временной трудовой деятельности на территории России.

Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Протокол подписан в городе Душанбе 9 октября 2025 года.

В частности, положения протокола направлены на обеспечение содействия по подготовке таджикистанских граждан на территориях РФ и Таджикистана по российским образовательным программам среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения; обеспечение в соответствии с законодательством РФ проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования граждан Таджикистана, желающих въехать в РФ, на территории Таджикистана силами представительства МВД России в республике при содействии уполномоченного МВД РФ и находящегося в его ведении федерального государственного унитарного предприятия с целью последующей проверки в государственной информационной системе миграционного учета информации о неразрешении въезда в Россию в их отношении.

Протокол формирует основу для возможности выноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов-граждан Таджикистана на территорию республики.

Документ способствует развитию взаимодействия компетентных органов по вопросам соблюдения миграционного законодательства в отношении трудовых мигрантов - граждан Таджикистана, привлекаемых в порядке организованного набора, а также совершенствует механизм обеспечения национальной безопасности.

Протокол дополняет соглашение новым участником организованного набора - уполномоченной организацией Российской Федерации, осуществляющей функции координатора организованного набора и оказывающей содействие в организации в Таджикистане мероприятий в целях организованного набора.