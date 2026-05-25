В Думе доработали поправки о контроле за оборотом драгметаллов через ГИИС ДМДК

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект № 1031196-8 о контроле за оборотом драгоценных металлов, дополнив его нормами о привязке двухмерного штрихового кода на ювелирных изделиях к данным государственной системы ГИИС ДМДК, о праве граждан совершать сделки с эмиссионными монетами из драгметаллов и об упрощении перевозки лома и отходов драгметаллов с низким содержанием драгоценных компонентов.

Правительство внесло законопроект в палату в октябре 2025 года, первое чтение он прошел в декабре.

В первоначальной редакции законопроект ограничивался правкой одной статьи закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", вводился запрет на прием аффинажными организациями драгоценных металлов на аффинаж, если сведения о них в ГИИС ДМДК не позволяют обеспечить прослеживаемость и учет, подтвердить подлинность и легальность происхождения. Исключение сделано для случаев, когда драгоценный металл не подлежит постановке на специальный учет и поступает от собственника или иного лица, владеющего им на законном основании. Эта норма в доработанной редакции сохранена.

Порядок проверки партий драгметаллов через ГИИС ДМДК в целях прослеживаемости и подтверждения подлинности и легальности происхождения будет устанавливать правительство, при этом во втором чтении добавлена норма о том, что критерии такой прослеживаемости утвердит орган государственного пробирного надзора.

Сейчас ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ввезенные в Россию для продажи подлежат опробованию, клеймению государственным пробирным клеймом, и на них должен быть нанесен двухмерный штриховой код. Поправки предлагают наносить такой код при условии обеспечения в ГИИС ДМДК прослеживаемости (учета) и подтверждения подлинности и легальности происхождения драгоценных металлов, из которых изготовлены эти изделия.

Поправки также разрешают физическим лицам совершать между собой сделки с монетами из драгоценных металлов, прошедшими эмиссию. Сейчас сделки между физлицами (не ИП и не художниками-ювелирами) с драгоценными металлами и камнями запрещены, за исключением находящихся в их собственности ювелирных изделий, ограненных драгоценных камней и инвестиционных драгметаллов, имеющих сертификаты или паспорта. Поправки добавляют в этот перечень исключений монеты из драгоценных металлов, прошедшие эмиссию.

Помимо этого, упрощается перевозка лома и отходов драгоценных металлов с содержанием менее 5% серебра или менее 1% золота либо платины и металлов платиновой группы (кроме находящихся в государственной и муниципальной собственности). Сейчас такой лом можно перевозить без специально оборудованного транспорта и вооруженной охраны при условии принятия собственником мер по сохранности груза. Поправки разрешают привлекать к его перевозке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе не состоящих на специальном учете.

Поправки также включают судебно-экспертные учреждения Минюста в число субъектов, обязанных представлять информацию в ГИИС ДМДК наряду с органами власти, ЦБ, кредитными организациями, а также со состоящими на специальном учете юрлицами, ИП и художниками-ювелирами. Судебно-экспертные учреждения Минюста уже сейчас вправе подтверждать классификационные характеристики драгоценных камней.

Законопроект также вводит исключение из требования о подтверждении характеристик драгметаллов и камней для случаев, установленных международными договорами России.

Предполагается, что с 1 сентября 2026 года заработают нормы о сделках граждан с эмиссионными монетами и об упрощении перевозки лома драгметаллов. Запрет на аффинаж металлов без подтверждения происхождения, привязка двухмерного штрихового кода к данным системы, порядок проверки партий и критерии прослеживаемости для ювелирных изделий - все они вступят в силу с 1 сентября 2027 года, положения о судебно-экспертных учреждениях Минюста и об исключении для международных договоров начнут действовать со дня официального опубликования закона.

Госдума должна рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях 26 мая.

ГИИС ДМДК (государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней) предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Оператором системы является Минфин. Участники могут подключиться к системе, подав заявление в течение 30 дней после регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с соответствующими видами деятельности. За непредставление информации в ГИИС ДМДК установлена административная ответственность в виде штрафа: в размере от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для ИП; от 50 тысяч до 80 тысяч рублей - для компаний.

