"Последние звонки" прозвучат в РФ 26 мая для более 660 тыс. школьников

Фото: Артем Кулекин/РИА фото

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Свыше 660 тыс. детей отпразднуют в школах России "последние звонки" 26 мая - в день завершения учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня в школах нашей страны звучат последние звонки. В этом году учебные заведения оканчивают более 660 тыс. ребят. Уверен, для вас это особый день, наполненный радостью, волнением и светлой грустью. Школа дала вам не только знания, но и научила преодолевать трудности, ставить цели, верить в себя и идти вперед. Во многом это заслуга ваших педагогов и родителей ", - поздравил Кравцов школьников.

Он пожелал выпускниками сохранять уверенность в себе, не бояться мечтать, стремиться к новым вершинам и смело принимать вызовы времени.

"Желаю вам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. В добрый путь", - отметил министр.

1 сентября 2025 года вступил в силу (за исключением некоторых подпунктов) приказ 704 Минпросвещения, обеспечивающий формирование единого образовательного пространства и регламентирующий нагрузку школьников. Так, в документе прописаны предельные объемы домашнего задания и количество часов, отводимые для уроков с учётом максимально допустимой нагрузки.

Согласно приказу, режим работы и график учебного года устанавливаются образовательной организацией РФ самостоятельно с учетом законодательства и гигиенических нормативов. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа.