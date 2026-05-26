Поиск

В МИД РФ заявили, что контакты с ЕС зависят от готовности Брюсселя отойти от антироссийского курса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Перспективы контактов Евросоюза (ЕС) с Россией напрямую зависят от готовности Брюсселя пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и уважать интересы Москвы, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова.

"Россия не видит готовность Европы стать частью переговорного процесса по Украине. Страны региона, многие из которых продолжают активно снабжать украинскую армию оружием и боеприпасами, полностью поддерживают Киев, занимаются милитаризацией континента и разрабатывают новые санкции против РФ. Кроме того, в МИД России подчеркивают: именно европейцы установили для себя самозапрет на прямые контакты с Москвой", - отмечается в публикации.

По словам Масленникова, которые приводит издание, "в этих условиях сложно говорить о реальной готовности Брюсселя к возобновлению любого содержательного диалога с нашей страной".

"Пока все ограничивается внутриеэсовскими спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика от ЕС. Правда, о чем переговариваться с Москвой, еэсовцы еще не договорились. И смогут ли договориться - большой вопрос", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что для России значительно важнее сама суть европейской переговорной позиции.

"Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы. От диалога с Европой мы не отказывались, напротив - всегда выступали за решение всех имеющихся разногласий с нашими западными соседями дипломатическим путем", - констатировал Масленников в беседе с газетой.

Евросоюз МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Последние звонки" прозвучат в РФ 26 мая для более 660 тыс. школьников

 "Последние звонки" прозвучат в РФ 26 мая для более 660 тыс. школьников

Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

В Калининградской области объявлена беспилотная опасность

Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Приемная кампания 2026 года в вузах и колледжах пройдет с 20 июня по 15 августа

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

 МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Закон об освобождении от просроченных кредитов участников СВО подписан президентом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2327 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9579 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов