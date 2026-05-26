В МИД РФ заявили, что контакты с ЕС зависят от готовности Брюсселя отойти от антироссийского курса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Перспективы контактов Евросоюза (ЕС) с Россией напрямую зависят от готовности Брюсселя пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и уважать интересы Москвы, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова.

"Россия не видит готовность Европы стать частью переговорного процесса по Украине. Страны региона, многие из которых продолжают активно снабжать украинскую армию оружием и боеприпасами, полностью поддерживают Киев, занимаются милитаризацией континента и разрабатывают новые санкции против РФ. Кроме того, в МИД России подчеркивают: именно европейцы установили для себя самозапрет на прямые контакты с Москвой", - отмечается в публикации.

По словам Масленникова, которые приводит издание, "в этих условиях сложно говорить о реальной готовности Брюсселя к возобновлению любого содержательного диалога с нашей страной".

"Пока все ограничивается внутриеэсовскими спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика от ЕС. Правда, о чем переговариваться с Москвой, еэсовцы еще не договорились. И смогут ли договориться - большой вопрос", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что для России значительно важнее сама суть европейской переговорной позиции.

"Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы. От диалога с Европой мы не отказывались, напротив - всегда выступали за решение всех имеющихся разногласий с нашими западными соседями дипломатическим путем", - констатировал Масленников в беседе с газетой.