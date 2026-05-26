Один человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Башкирии

В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщил региональный Госкомитет по ЧС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Несколько резервуаров для хранения нефтепродуктов горели в Туймазинском районе Башкирии, пострадал один человек, информирует региональный Госкомитет по ЧС во вторник.

"Вчера поздно вечером в пожарную часть города Туймазы от диспетчера ГУ МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что горит база хранения нефтепродуктов в Туймазинском районе в селе Кандры. На место оперативно выехали противопожарная служба Госкомитета РБ по ЧС, огнеборцы МЧС России по РБ, а также пожарный поезд. По прибытии происходило открытое горение восьми наземных горизонтальных резервуаров с последующим розливом", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал мужчина, от госпитализации он отказался. Причина пожара устанавливается.

На нефтебазе расположены 10 цистерн с мазутом. На территории объекта загорелась машина с емкостью (тягач с прицепом). В связи с этим огонь распространился на остальные цистерны, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице районной администрации.

В муниципалитете отметили, что угрозы распространения огня и населенному пункту нет.