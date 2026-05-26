РФ и Куба обсуждают перспективные направления в военно-техническом сотрудничестве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия выполняет ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества с Кубой, обсуждаются перспективные направления, сообщили "Интерфаксу" в ФСВТС России.

"Россия и Куба являются давними партнерами в сфере ВТС. С учетом североамериканской блокады острова наша поддержка особенно важна для кубинских партнеров", - заявили в ФСВТС в связи с Международным форумом по безопасности, который проходит 26-29 мая в Подмосковье.

"Сегодня исполняются обязательства по ряду подписанных контрактов, а также обсуждаются перспективные направления с учетом приоритетов кубинской стороны", - проинформировали в ФСВТС России.