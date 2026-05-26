Военные РФ и Лаоса начали совместное учение "Ларос-2026"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) прибыли в Лаос для участия в курсе подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса "Тайфун-2026" и совместном учении "Ларос-2026", сообщила пресс-служба округа.

Как заявили российские военные, церемония открытия курса подготовки и совместного учения состоялась на полигоне Академии сухопутных войск "Коммадам" Народной армии Лаоса.

"Курс подготовки "Тайфун" и совместное учение "Ларос" крайне важны для совершенствования методов управления и слаживания между подразделениями вооруженных сил Лаоса и России. Крайне необходимо достижение единства, сплоченности личного состава и повышение готовности к решению совместных задач по борьбе с терроризмом", - сказал начальник генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сайтяй Коммасит, слова которого приводит пресс-служба округа.

Отмечается, что руководит учением от российской стороны полковник Иван Тараев.

"В ходе мероприятия были представлены образцы российского стрелкового вооружения, включая снайперские винтовки, разведывательные и FPV-дроны, средства РЭБ, роботизированные наземные комплексы, а также мотоциклы, квадроциклы и багги, применяемые при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО", - сообщил округ.

