ФСВТС настроена на выполнение контрактных обязательств с Венесуэлой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия готова оказать содействие Венесуэле в поддержании боеготовности ранее поставленного вооружения, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

"Россия подтверждает готовность к оказанию Венесуэле комплексного содействия в поддержании боеготовности ранее поставленных вооружения и военной техники", - заявили в ФСВТС.

"В свете последних событий проводится анализ возможных потребностей венесуэльской стороны на данном направлении. Отрицательных сигналов со стороны партнеров не поступало, - сообщило ведомство. - Таким образом, контрактные обязательства будут исполнятся российской стороной в полном объеме".