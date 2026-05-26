Поиск

Шойгу заявил о новых угрозах у западных рубежей ОДКБ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ, основная угроза исходит от блока НАТО, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей совбезов стран ОДКБ в Москве.

"Мы встречаемся в непростое время. Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует", - сказал он.

"В зоне ответственности Организации наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО", - подчеркнул он.

"Мы адекватно оцениваем риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации", - добавил Шойгу.

НАТО ОДКБ Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

Директор ФСБ предупредил о росте рисков биотерроризма из-за развития ИИ

Шесть человек погибли на пожаре в Омской области

Военные РФ и Лаоса начали совместное учение "Ларос-2026"

"Последние звонки" прозвучат в РФ 26 мая для более 660 тысяч школьников

 "Последние звонки" прозвучат в РФ 26 мая для более 660 тысяч школьников

Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

В Калининградской области объявлена беспилотная опасность

Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов