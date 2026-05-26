Шойгу заявил о новых угрозах у западных рубежей ОДКБ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ, основная угроза исходит от блока НАТО, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей совбезов стран ОДКБ в Москве.

"Мы встречаемся в непростое время. Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует", - сказал он.

"В зоне ответственности Организации наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО", - подчеркнул он.

"Мы адекватно оцениваем риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации", - добавил Шойгу.