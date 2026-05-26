"Роскосмос" заявил, что федеральный проект "Космическая наука" не будет сокращен

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Финансирование федерального проекта "Космическая наука" удалось сохранить, в ближайшие 10 лет запланирован запуск 16 научных космических аппаратов и миссией, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Благодаря вашей позиции удалось сохранить финансирование этого важнейшего проекта и не допустить секвестера. До 2036 года в рамках проекта запланирован запуск 16 научных космических аппаратов и миссий", - сказал Баканов, выступая на общем собрании членов РАН во вторник.

По его словам, в рамках проекта будут реализовываться следующие работы: космические аппараты "Спектр", миссия "Венера-Д", проекты "Резонанс", "Нуклон", лунная программа - орбитальные и посадочные аппараты.

Баканов заявил, что на российской орбитальной станции (РОС) уже запланировано 30 исследований по заказу разных институтов РАН.