Поиск

"Роскосмос" заявил, что федеральный проект "Космическая наука" не будет сокращен

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Финансирование федерального проекта "Космическая наука" удалось сохранить, в ближайшие 10 лет запланирован запуск 16 научных космических аппаратов и миссией, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Благодаря вашей позиции удалось сохранить финансирование этого важнейшего проекта и не допустить секвестера. До 2036 года в рамках проекта запланирован запуск 16 научных космических аппаратов и миссий", - сказал Баканов, выступая на общем собрании членов РАН во вторник.

По его словам, в рамках проекта будут реализовываться следующие работы: космические аппараты "Спектр", миссия "Венера-Д", проекты "Резонанс", "Нуклон", лунная программа - орбитальные и посадочные аппараты.

Баканов заявил, что на российской орбитальной станции (РОС) уже запланировано 30 исследований по заказу разных институтов РАН.

Роскосмос Дмитрий Баканов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

 СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

 Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

Директор ФСБ предупредил о росте рисков биотерроризма из-за развития ИИ

Шесть человек погибли на пожаре в Омской области

Военные РФ и Лаоса начали совместное учение "Ларос-2026"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9584 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов