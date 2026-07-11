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Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в субботу будет вестись на девяти АЗС сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Max.

По-прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена.

В субботу в городе также ведется отпуск топлива по QR-кодам. 11 июля власти города внедрили новую автоматизированную систему распределения кодов: заявку на их получение можно подать в любое время, а вечером система сама определяет, кому они достанутся. Те, кто не получил коды, увеличивают свои шансы получить их в следующий раз. Код можно получить только один раз в неделю.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Михаил Развожаев Севастополь
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