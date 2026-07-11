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Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожар на нефтебазе в Твери, возникший в результате отражения атаки беспилотника ВСУ, полностью ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

"Двое суток напряженной, опасной работы завершились результатом, опасности больше нет", - написал он в мессенджере Мах в субботу.

Королев отметил, что в помощь сотрудникам МЧС были мобилизованы значительные региональные силы.

Врио губернатора подчеркнул, что пожар не повлиял на ситуацию с обеспечением топливом потребителей региона.

"Удалось получить дополнительные объемы, которые скоро поедут на АЗС. В ручном круглосуточном режиме занимаемся логистикой и доставкой в районы, где нет сетевых заправок. Вопрос приоритетный, работаем в плотном контакте с правительством Российской Федерации и крупнейшими нефтяными компаниями", - заявил Королев.

Как сообщалось, в ночь на 9 июля при отражении атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза".

Тверь Тверская область Виталий Королев Тверская нефтебаза
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