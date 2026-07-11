Пожар на объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области ликвидирован

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, возникшее после атаки БПЛА ночью в пятницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы", - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что эвакуированные жители могут возвращаться в свои дома. Те, кто находился в пунктах временного размещения, уже вернулись домой.

Ранее губернатор сообщал, что в Азове в результате атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов. Спасателям удалось их локализовать днем в пятницу.

Всего ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах.

В Таганроге после ночной атаки БПЛА произошел пожар на территории морского порта. Глава Таганрога Светлана Камбулова утром в субботу сообщила в своем канале в мессенджере Мах, что спасатели ликвидировали возгорание. Она отмечала, что несколько подразделений остаются на дежурстве для предотвращения повторных возгораний.