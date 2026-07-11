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Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Крыму в субботу ведется на 99 автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики.

Ведомство в своем канале в Max опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95 и АИ-95+, а также дизельного топлива.

В пятницу топливо было в свободной продаже на 90 АЗС на территории республики.

В Севастополе в субботу топливо продают свободно на девяти АЗС, также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

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