Мэр Белгорода напомнил о 34 атаках на подстанции и ТЭЦ за минувшую зиму

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Система энергоснабжения Белгорода получила значительные повреждения в результате массированных атак ВСУ минувшей зимой, сообщил в ежегодном отчете Горсовету мэр областного центра Валентин Демидов .

"Город пережил 34 массированных атаки ВСУ по подстанциям и ТЭЦ. Оборудование получило серьезные повреждения. Из-за гидроударов при отключениях электричества зафиксировали 250 повреждений тепловых сетей и ГВС. Это в разы больше, чем годом ранее. При сильных морозах систему отопления перезапускали 17 раз", - сообщает пресс-служба мэрии.

В Белгороде была создана сеть из 23 пунктов временного размещения на 7 тысяч человек и 18 стационарных пунктов обогрева на 31 тыс. мест. Подготовлены 19 мобильных пунктов обогрева на базе автобусов и 10 палаточных пунктов.

С 3 апреля начался масштабный ремонт сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

По данным мэрии, в 2025 году Белгород пережил 15 ракетных обстрелов и 500 атак беспилотников.

"В ответ на постоянные угрозы в Белгороде создана комплексная система защитных сооружений. Установлено 803 модульных укрытия в местах массового пребывания людей. В 2025 году дополнительно установили 31 защитный модуль", - сообщает мэрия.

Оборудованы 1 338 подвальных помещений в многоквартирных домах и на предприятиях, которые регулярно проверяются. В работе более 5 тысяч дистанционных контроллеров на домофонах для одновременного открытия подъездов по сигналу "Ракетная опасность".

Охват системы оповещения - 100%. В Белгороде используются 194 современных технических устройства в режиме "сирена и речь". Сформирован мобильный эшелон для усиления оповещения при перебоях с электричеством. Работают удобные интерактивные карты укрытий.

"Все школы и детские сады оснащены видеонаблюдением, тревожной сигнализацией, физической охраной и КПП на въездах. В 2025 году в систему защиты было включено 58 социально значимых объектов (44 детских сада, школы, поликлиники), где смонтировано более 187,7 тыс. кв. метров противодроновой сетки", - уточняется в сообщении.

Белгород Валентин Демидов
В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

