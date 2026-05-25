Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В результате ночного ракетного обстрела по Белгороду и Белгородскому округу нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры, а также зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением, сообщили в оперштабе региона.

"Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. (...) Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки поврежден фасад административного здания. Предварительно, пострадавших нет.

Аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2026 года Военная операция на Украине
