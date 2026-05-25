Более 35 тыс. белгородцев остались без света и воды после ракетных ударов ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Свыше 35 тысяч жителей Белгорода лишились энерго- и водоснабжения после массированных ракетных ударов со стороны Украины, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"В результате сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде выявлены повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры, без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тысяч жителей", - написал он в своем канале в Мах в понедельник.

В настоящее время аварийные бригады устраняют последствия атак.

Шуваев отметил, что значимые социальные объекты, такие как больницы, школы и детские сады, были сразу подключены к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно.

"В связи с нанесенным ущербом инфраструктуре города в течение ближайших суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении", - предупредил врио губернатора.

Ранее в понедельник оперштаб региона сообщил о ночном ракетном обстреле Белгорода и Белгородского округа, в результате ударов были нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением.

