Энергообъекты повреждены в Белгородской области после ракетного обстрела

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В результате украинского ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа существенно повреждены энергообъекты, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Нанесены значительные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

В результате атаки наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, добавил губернатор.

Ранее сообщалось о пожаре в порту Усть-Луга в Ленинградской области, над регионом уничтожено 33 беспилотника.

Накануне вечером Минобороны РФ заявляло о нейтрализации 139 украинских БПЛА, в том числе над Ленинградской областью.