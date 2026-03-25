Энергообъекты повреждены в Белгородской области после ракетного обстрела

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В результате украинского ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа существенно повреждены энергообъекты, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Нанесены значительные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

В результате атаки наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, добавил губернатор.

Ранее сообщалось о пожаре в порту Усть-Луга в Ленинградской области, над регионом уничтожено 33 беспилотника.

Накануне вечером Минобороны РФ заявляло о нейтрализации 139 украинских БПЛА, в том числе над Ленинградской областью.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 марта 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область обстрел энергетика повреждения
Энергообъекты повреждены в Белгородской области после ракетного обстрела

 Популяция клещей в России в 2026 году прогнозируется более многочисленной из-за снежной зимы

 Четыре модели Haval и Tenet включены в список допускаемых для работы в такси в РФ

 Россельхознадзор заявил о ликвидации очагов пастереллеза в Новосибирской области

 Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries в 2024 году

 Платформа для петиций Change.org оштрафована в РФ за нарушение закона о персданных

 МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации
