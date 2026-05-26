Титов назвал достойным назначение Шохина на пост бизнес-омбудсмена

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Борис Титов, занимавший в течении десяти лет должность бизнес-омбудсмена, поздравил главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина с назначением на пост уполномоченного по правам предпринимателей.

"Рад, что новым бизнес-омбудсменом стала личность достойного калибра. Все мы знаем, как давно Александр Николаевич выстраивал структуру, ориентированную на защиту бизнеса, поэтому назначение выглядит вполне логичным", - сказал Титов журналистам.

По его словам, в настоящее время в защите нуждается не только малый и средний, но и крупный бизнес. Титов выразил надежду, что деятельность нового омбудсмена начнется не с чистого листа, а впитает в себя все многолетние наработки предшественников, в том числе в регионах.

Ранее во вторник на встрече с Шохиным президент РФ Владимир Путин поддержал идею РСПП о создании специальной автономной некоммерческой организации (АНО) уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая должна взять на себя функционал института уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена).

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который также сохранит должность президента РСПП.

Борис Титов занимал пост бизнес-омбудсмена с 2012 по 2022 год.