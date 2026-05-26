Путин поддержал идею о создании АНО уполномоченных по защите прав бизнесменов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о создании специальной автономной некоммерческой организации (АНО) уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая должна взять на себя функционал института уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена) при главе государства.

На приуроченной к Дню предпринимателя встрече с Путиным глава РСПП Александр Шохин напомнил, что должность уполномоченного уже длительное время остается вакантной после ухода Бориса Титова на позицию спецпредставителя президента по устойчивому развитию и связям с международными организациями в этой области.

"Наиболее эффективным вариантом, оптимальным вариантом здесь является передача функции уполномоченного с чисто государственного уровня на уровень, скажем, общественно-государственного института. Мы вместе с администрацией президента, вместе с деловым сообществом провели серию консультаций и подготовили соответствующие изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей", - сообщил Шохин, отметив, что этот вопрос обсуждался с президентом еще в марте.

По мнению бизнеса, "государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя" наряду с РСПП, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией", "Опорой России".

"Сейчас у нас эта автономная некоммерческая организация функционирует в качестве структуры, которая во многом обеспечивает работу с обращениями предпринимателей (...) Мы считаем, что можно было бы рассмотреть вопрос о передаче функций аппарата в структуры, обслуживающие уполномоченного. Но сам уполномоченный, на наш взгляд, должен возглавлять на постоянной основе наблюдательный совет этой некоммерческой организации", - описал идею бизнес-объединений Шохин.

"Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это", - отреагировал Путин на предложение Шохина.

Он также высказал мнение, что инициатива "по дальнейшему улучшению деятельности омбудсмена по защите прав предпринимательского сообщества" должна быть реализована в ближайшее время.

Шохин в рамках встречи отметил, что "если позиция уполномоченного не государственная, то придется чуть-чуть смягчить некоторые формулировки закона". "В частности, сейчас у уполномоченного есть право приостанавливать на полгода решение муниципальных органов власти, при том что уполномоченный подает ходатайство в суд об отмене тех или иных решений. Но мы считаем, что это право можно заморозить пока. Если это не государственный орган, то не должно быть этого", - привел пример глава РСПП.

По его словам, изменения в законодательство о бизнес-омбудсмене уже подготовлены: "Кроме "Закона об уполномоченных", там еще могут быть коротенькие, точечные правки, в пару других законов надо будет внести. Сейчас, например, финансирование осуществляется через Общественную палату, можно было бы ее через Управление делами напрямую обеспечивать".