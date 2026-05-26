Поиск

Путин поддержал идею о создании АНО уполномоченных по защите прав бизнесменов

Путин поддержал идею о создании АНО уполномоченных по защите прав бизнесменов
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о создании специальной автономной некоммерческой организации (АНО) уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая должна взять на себя функционал института уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена) при главе государства.

На приуроченной к Дню предпринимателя встрече с Путиным глава РСПП Александр Шохин напомнил, что должность уполномоченного уже длительное время остается вакантной после ухода Бориса Титова на позицию спецпредставителя президента по устойчивому развитию и связям с международными организациями в этой области.

"Наиболее эффективным вариантом, оптимальным вариантом здесь является передача функции уполномоченного с чисто государственного уровня на уровень, скажем, общественно-государственного института. Мы вместе с администрацией президента, вместе с деловым сообществом провели серию консультаций и подготовили соответствующие изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей", - сообщил Шохин, отметив, что этот вопрос обсуждался с президентом еще в марте.

По мнению бизнеса, "государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя" наряду с РСПП, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией", "Опорой России".

"Сейчас у нас эта автономная некоммерческая организация функционирует в качестве структуры, которая во многом обеспечивает работу с обращениями предпринимателей (...) Мы считаем, что можно было бы рассмотреть вопрос о передаче функций аппарата в структуры, обслуживающие уполномоченного. Но сам уполномоченный, на наш взгляд, должен возглавлять на постоянной основе наблюдательный совет этой некоммерческой организации", - описал идею бизнес-объединений Шохин.

"Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это", - отреагировал Путин на предложение Шохина.

Он также высказал мнение, что инициатива "по дальнейшему улучшению деятельности омбудсмена по защите прав предпринимательского сообщества" должна быть реализована в ближайшее время.

Шохин в рамках встречи отметил, что "если позиция уполномоченного не государственная, то придется чуть-чуть смягчить некоторые формулировки закона". "В частности, сейчас у уполномоченного есть право приостанавливать на полгода решение муниципальных органов власти, при том что уполномоченный подает ходатайство в суд об отмене тех или иных решений. Но мы считаем, что это право можно заморозить пока. Если это не государственный орган, то не должно быть этого", - привел пример глава РСПП.

По его словам, изменения в законодательство о бизнес-омбудсмене уже подготовлены: "Кроме "Закона об уполномоченных", там еще могут быть коротенькие, точечные правки, в пару других законов надо будет внести. Сейчас, например, финансирование осуществляется через Общественную палату, можно было бы ее через Управление делами напрямую обеспечивать".

Александр Шохин Владимир Путин РСПП Борис Титов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин

 Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин

РСПП предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов

Путин поддержал идею о создании АНО уполномоченных по защите прав бизнесменов

 Путин поддержал идею о создании АНО уполномоченных по защите прав бизнесменов

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

Мошенники в 2025 г. вывели около 300 млрд руб. похищенных средств через криптовалюту

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

Brent подешевела до $97,58 за баррель

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2334 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов