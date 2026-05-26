Поиск

Водоснабжение ограничено в Малгобеке в Ингушетии из-за коммунальной аварии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Прорыв в водопроводной сети ликвидируют в ингушском Малгобеке, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

В РоссииБолее 170 домов и дворов подтоплены в Ингушетии из-за ливнейЧитать подробнее

"В связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами водопроводной сети ограничено движение автотранспорта по ул. Осканова - от городской администрации до аллеи Алиева", - сказал представитель мэрии.

По его данным, на улице Осканова из-за порыва трубы образовалась большая яма. По поручению мэра территория уже огорожена для безопасности жителей.

Из-за аварийной ситуации ограничено водоснабжение в городе. Ориентировочно подачу питьевой воды возобновят в 21:00.

По данным на 2025 год, численность населения Малгобека составляет 38 704 человека.

Ингушетия Малгобек
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear причиненных убытков

В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

 В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

 В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

 Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

Принят закон об освобождении отчетности личных фондов от обязательного аудита с 2025 г.

Володин считает, что Чубайсу въезд назад в Россию "заказан"

ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

 ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов