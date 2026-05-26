Водоснабжение ограничено в Малгобеке в Ингушетии из-за коммунальной аварии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Прорыв в водопроводной сети ликвидируют в ингушском Малгобеке, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"В связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами водопроводной сети ограничено движение автотранспорта по ул. Осканова - от городской администрации до аллеи Алиева", - сказал представитель мэрии.

По его данным, на улице Осканова из-за порыва трубы образовалась большая яма. По поручению мэра территория уже огорожена для безопасности жителей.

Из-за аварийной ситуации ограничено водоснабжение в городе. Ориентировочно подачу питьевой воды возобновят в 21:00.

По данным на 2025 год, численность населения Малгобека составляет 38 704 человека.