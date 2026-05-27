Путин нанесет госвизит в Казахстан

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду направится в Казахстан с государственным визитом, в рамках трехдневной поездки состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, а также саммит Высшего Евразийского экономического совета.

Вопреки протокольной практике - это станет вторым государственным визитом Путина в Казахстан за время его президентского срока. "В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит. Но, поскольку этот как второй государственный визит, это призвано, по предложению казахских друзей, подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран", - рассказал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Официальная часть программы государственного визита, который осуществляется в привязке к проведению 28-29 мая в Астане мероприятий саммита ЕАЭС, запланирована на четверг однако, в среду вечером состоится неформальное закрытое общение тет-а-тет Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Путин прибудет в столицу Казахстана во второй половине дня, в аэропорту его будет встречать Токаев. "После встречи они поедут в резиденцию президента Казахстана "Кедровый дом", где пройдет неофициальный дружеский обед двух лидеров в формате тет-а-тет, в ходе которого они, собственно, обсудят повестку дня предстоящего на следующий день визита и затем уже мероприятия ЕврАзЭС", - рассказал представитель Кремля, отметив, что по сути программа визита начнется в среду с этого неформального обеда двух президентов.

ПОВЕСТКА ПЕРЕГОВОРОВ: ЭНЕРГЕТИКА, ВТС, ЭКОНОМИКА, ЗАДАЧИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

Официальная часть государственного визита Путина в Казахстан начнется в четверг с церемонии встречи президента России президентом Казахстана во Дворце независимости. "Естественно, будет присутствие почетного караула, планируется также пролет самолетов с российским триколором и так далее, вещи, которые сопутствуют государственному визиту", - рассказал Ушаков.

Затем начнутся переговоры, которые по традиции пройдут в двух форматах - узком и расширенном. "Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Имеется в виду, что лидеры обменяются мнениями по региональным и международным сюжетам", - сказал помощник президента РФ.

Один из ключевых вопросов повестки - энергетика, в том числе увеличение транзита российской нефти через Казахстан. "Энерговопросы будут обсуждаться, конечно, без сомнения. Энергетика - один из ключевых вопросов, который имеется в виду обсудить. Это та сфера, где наши страны самым активным образом сотрудничают", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, будут ли на переговорах обсуждаться планы по увеличению транзита российской нефти через Казахстан и какие есть перспективы. - "Это все будет обсуждаться. Никаких озабоченностей я бы не высказывал. Я могу сказать, что прогнозы, которые мы выстраиваем, весьма оптимистичны".

Также представитель Кремля отдельно остановился на флагманском проекте - строительстве при участии госкорпорации "Росатом" первой в Казахстане атомной электростанции. "В рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита", - сказал Ушаков.

В Москве отмечают, что двусторонние отношения активно развиваются на принципах равноправия, уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, об этом свидетельствует и высокая интенсивность контактов президентов двух стран. "С момента вступления Токаева в должность президента Казахстана - в марте 2019 года - состоялось 38 личных встреч двух наших президентов", - сказал представитель Кремля, напомнив, что в этом году президент Казахстана посещал Москву 9 мая, несколько раз президенты общались по телефону.

По итогам переговоров состоится церемония подписания и обмен подписанными документами. Всего подготовлено к подписанию 16 документов, сообщил Ушаков.

Один из главных - совместное заявление президентов России и Казахстана "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана". "В заявлении обозначена приоритетная задача последовательного укрепления всего комплекса нашего двустороннего сотрудничества. Первая основа - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формирование в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога", - рассказал представитель Кремля.

Среди основ - общие границы, как пространство добрососедства и сотрудничества; экономическое партнерство; языковое и культурное многообразие, как общее достояние традиционных ценностей; молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта. "И седьмая - совместный взгляд в будущее. Такой необычный, но весьма значимый и полезный документ", - сказал Ушаков.

Документы, которыми стороны обменяются, охватывают различные сферы сотрудничества - от энергетики, финансов до здравоохранения и туризма. После церемонии президенты подведут итоги, выступив с заявлением для прессы.

СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

Президента в поездке сопровождает представительная делегация в составе более 30 человек. В нее входят вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять министров - глава МИД Сергей Лавров, глава Минприроды Александр Козлов, министр образования Сергей Кравцов, глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минэка Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минюста Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Кроме того, в российской делегации председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, руководители федеральных служб - ФС ВТС Дмитрий Шугаев, Роспотребнадзора Анна Попова, Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Ростехнадзора Александр Трембицкий, главы госкорпораций - "Росатома" Алексей Лихачев, Роскосмоса Дмитрий Баканов, РЖД Олег Белозеров, председатель правления ВТБ Андрей Костин, а также многочисленные представители крупного бизнеса. Среди них президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, президент "Транснефти" Николай Токарев, а также председатель совета федеральной территории "Сириус", глава образовательного фонда "Талант и успех", Елена Шмелева и председатель "Деловой России" Алексей Репик.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОГРАММЫ

В рамках этого визита президентам после переговоров продемонстрируют три видеоролика, в которых презентуется российско-казахстанское сотрудничество в различных сферах. Ушаков рассказал, что один ролик будет посвящен российско-казахстанским проектам в области промышленности, второй - запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.

"Третья видеопрезентация посвящена привезенным из России в Казахстан амурским тиграм. 8 мая в Казахстан переданы четыре молодые особи тигров, это дар нашей страны. Эти тигры будут выпущены в природный резерват "Иле-Балхаш", - рассказал представитель Кремля.

Кроме того, в рамках государственного визита предусмотрена и презентация проекта закладки капсулы на месте строительства образовательного центра "Сириус" в Астане.

По словам Ушакова, программой предусмотрена еще одна совместная церемония, в рамках которой президенты на аллее Вечной дружбы России и Казахстана посадят дерево. "Эта аллея находится в самом центре города, является символом крепких исторических и культурных связей между двумя странами, и предполагается, что лидеры посадят саженец дуба", - сказал помощник президента РФ.

Государственный прием от имени президента Казахстана станет завершающим пунктом государственного визита, а рабочая повестка в Астане продолжится мероприятиями ЕАЭС, как в этот день, так и 29 мая.

В четверг Путин примет участие в работе пятого Евразийского экономического форума, тема которого "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект". На пленарном заседании форума выступят главы государств-членов ЕАЭС, а от Армении - вице-премьер. Ранее премьер-министр страны Никола Пашинян заявлял, что не приедет на саммит в Астану из-за предвыборной кампании.

"Наш президент в своем выступлении даст оценку текущему уровню цифровизации и развитию искусственного интеллекта в мире в рамках ЕАЭС, сформулирует видение ориентиров по дальнейшему углублению интеграции и повышению конкурентоспособности стран-членов союза в данной сфере", - сказал Ушаков, добавив, что Путин также расскажет об усилиях России по внедрению технологий искусственного интеллекта.

В пятницу - 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), где в том числе будут обсуждаться планы Армении по вступлению в Евросоюз.