Доходы российских ИТ-компаний в 2025г выросли на 14%, до 14 трлн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Выручка российских ИТ-компаний по итогам 2025 года составила 13,97 трлн рублей, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим годом, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, курирующего ИТ-отрасль.

Совокупная прибыль ИТ-компаний в прошедшем году выросла на 21% и достигла 1,676 трлн рублей.

"Продолжают действовать ключевые меры поддержки ИТ-отрасли, включая пониженную ставку по налогу на прибыль. Сохраняется пониженный тариф страховых взносов. Это даёт свои результаты. Сектор демонстрирует позитивную динамику по выручке, прибыли, занятости и налоговой отдаче", - отметили в аппарате вице-премьера.

Ежеквартальный мониторинг ИТ-отрасли проводит АНО "Цифровая экономика" по поручению Григоренко. В рамках мониторинга исследуются показатели организаций, включенных в реестр ИТ-компаний. Поставщиками данных для оценки ИТ-отрасли выступают ФНС России, Росстат, ФТС и Банк России.

РФ АНО Цифровая экономика Дмитрий Григоренко
