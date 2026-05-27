Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - При определении новой цены отсечения в бюджетном правиле нужно ориентироваться на долгосрочные прогнозы на горизонте 10 и более лет, где влияние текущих событий на нефтяные цены не так очевидно, хотя и в нынешних условиях усиления геополитической напряженности и роста давления на логистическую инфраструктуру "чистая" цена реализации российской нефти остается ниже мировых цен, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Вряд ли стоит закладываться на существенное улучшение ситуации и сокращение соответствующих издержек в ближайшей перспективе", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Цена отсечения, отметил министр, - параметр долгосрочной бюджетной политики, поэтому "говорить о ее значении на каждый конкретный год не совсем корректно". "Если ее каждый год корректировать, то целеполагания бюджетного правила размываются. Мы говорим об уровне базовой цены на нефть на долгосрочном горизонте - десять лет и более. Текущая конъюнктура не должна влиять на цели бюджетной политики", - пояснил он.

На такой длинной дистанции, полагает Силуанов, уже не так очевидно, какое влияние окажет текущая напряженность на Ближнем Востоке на баланс нефтяного рынка в будущем. "Например, задача обеспечения энергетической безопасности стимулирует потребителей переходить на другие источники энергии, а разлад в координации между странами-экспортерами может привести к резкому снижению цен на нефть и выживанию компаний с более низкими издержками добычи", - сказал глава Минфина.

Подходить к определению базовой цены на нефть надо с долей консерватизма, полагает Силуанов, финансовый запас прочности надо наращивать. "И текущей конъюнктурой важно благоразумно воспользоваться - восполнив ФНБ. Это касается и компаний отрасли: благоприятная ценовая конъюнктура должна позволить им сохранить инвестиции и по возможности понизить долговое бремя", - сказал он.

Ранее Силуанов отмечал, что предусмотренное сейчас законодательством снижение цены отсечения в бюджетном правиле темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59 уже не актуально, нужно корректировать эту схему без оглядки на текущую благоприятную конъюнктуру.

"Двигаться такими темпами, как было предусмотрено в той "лесенке", о которой вы говорите (поэтапное снижение цены отсечения до $55 за баррель до 2030 года - ИФ), сейчас уже не актуально, надо принимать решение, соответствующее тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились не за последние два месяца. Мы понимаем, что сейчас высокий уровень цен - это конъюнктура. Поэтому мы должны принимать взвешенные решения для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость", - пояснял он.

"Поэтому наши предложения будут заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь вот этой, так сказать, "лесенки", - заявлял министр.

Решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле было принято в 2025 году. В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая.