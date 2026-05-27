Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 140 украинских беспилотников

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что с 20:00 мск вторника до 07:00 среды дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарском крае, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.