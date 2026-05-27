ВС РФ взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях - Воздвижевку и Гранов, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" установили контроль над селом Гранов в Харьковской области.

Группировкой "Восток" за сутки нанесено поражение живой силе и технике шести бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах Новоселовки, Егоровки, Омельника, Чаривного, Долинки в Запорожской области, Покровского и Гавриловки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - сказали в военном ведомстве.

Там сообщили, что группировка "Север" за минувшие сутки нанесла удары по формированиям механизированной бригады ВСУ в районах Рубежного и Старицы Харьковской области. В Сумской области военные поразили ударами живую силу и технику пяти бригад ВСУ в районах Толстодубово, Храповщины, Иволжанского, Краснополья и Катериновки.

По данным российских военных, в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла в течение суток свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в районах Преображенки и Орехова в Запорожской области подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад. "Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы", - проинформировало министерство.