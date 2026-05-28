Россия в I кв. увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Казахстан на 28%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала в Казахстан продукцию АПК на $1 млрд, что на 28% больше, чем годом ранее (около $760 млн). В натуральном выражении поставки выросли в полтора раза, с 1,6 млн т до 2,4 млн т, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

"Экспорт обновил исторический максимум как по весу, так и по деньгам", - подчеркивается в сообщении.

В пятерку основных видов продукции АПК, экспортируемой из РФ в Казахстан, вошли пшеница (более $105 млн), сахар (более $89 млн), мучные кондитерские изделия (около $80 млн), подсолнечное масло (более $72 млн) и шоколадные кондитерские изделия (около $69 млн).

Наиболее высокие темпы роста экспортной выручки продемонстрировали отгрузки овса (с $20 тыс. до $1,7 млн), кукурузы (с $675 тыс. до $26 млн), рапсового масла (с $6 тыс. до $200 тыс.), гречихи (с $135 тыс. до $1 млн) и пшеницы (с $15,5 млн до $105 млн).

"Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно увеличились поставки отрубей (в 4,7 раза), семян льна (в четыре раза), ржи (в 2,8 раза), крахмала и инулина (в два раза)", - сообщает "Агроэкспорт".