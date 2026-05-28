Поиск

Россия в I кв. увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Казахстан на 28%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала в Казахстан продукцию АПК на $1 млрд, что на 28% больше, чем годом ранее (около $760 млн). В натуральном выражении поставки выросли в полтора раза, с 1,6 млн т до 2,4 млн т, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

"Экспорт обновил исторический максимум как по весу, так и по деньгам", - подчеркивается в сообщении.

В пятерку основных видов продукции АПК, экспортируемой из РФ в Казахстан, вошли пшеница (более $105 млн), сахар (более $89 млн), мучные кондитерские изделия (около $80 млн), подсолнечное масло (более $72 млн) и шоколадные кондитерские изделия (около $69 млн).

Наиболее высокие темпы роста экспортной выручки продемонстрировали отгрузки овса (с $20 тыс. до $1,7 млн), кукурузы (с $675 тыс. до $26 млн), рапсового масла (с $6 тыс. до $200 тыс.), гречихи (с $135 тыс. до $1 млн) и пшеницы (с $15,5 млн до $105 млн).

"Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно увеличились поставки отрубей (в 4,7 раза), семян льна (в четыре раза), ржи (в 2,8 раза), крахмала и инулина (в два раза)", - сообщает "Агроэкспорт".

Агроэкспорт РФ Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу заявил о массовом возвращении населения Украины к русскому языку

 Шойгу заявил о массовом возвращении населения Украины к русскому языку

Два человека погибли и семеро пострадали из-за атак ВСУ на Белгородчине за сутки

Здание Нижегородского облсуда получило повреждения из-за атаки БПЛА

Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

 Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Путин заявил о дальнейшем укреплении Пограничной службы ФСБ России

Что произошло за день: среда, 27 мая

В Москве и области будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов