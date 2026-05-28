Поиск

Шойгу отметил резкий рост значения военной силы в международных делах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил об усилении геополитической нестабильности и росте значения военной силы в международных делах.

"Сегодня в мире стремительно усиливается глобальная геополитическая нестабильность и непредсказуемость. Наблюдается резкое возрастание значения военной силы в международных делах", - сказал Шойгу на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Странам Глобального Юга и Востока уже давно стало понятно, что причиной беспрецедентной напряженности в мире является безраздельное стремление западных государств к внешней экспансии и получению контроля над ресурсами других стран", - заявил секретарь СБ РФ.

По его словам, роль международного права и дипломатии как способа регулирования отношений между государствами намеренно снижается.

Шойгу заявил, что страны Запада "открыто провозглашают свои "права" на те или иные территории, полезные ископаемые, не утруждая себя необходимостью давать своим притязаниям хоть какие-то правовые основания".

Также секретарь Совбеза сообщил, что экономическое устройство современного мира также меняется. "Однополярная конструкция рушится на глазах. Укрепление позиций государств Мирового большинства стало объективным и закономерным процессом", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу заявил о массовом возвращении населения Украины к русскому языку

 Шойгу заявил о массовом возвращении населения Украины к русскому языку

Два человека погибли и семеро пострадали из-за атак ВСУ на Белгородчине за сутки

Здание Нижегородского облсуда получило повреждения из-за атаки БПЛА

Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

 Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Путин заявил о дальнейшем укреплении Пограничной службы ФСБ России

Что произошло за день: среда, 27 мая

В Москве и области будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов