Шойгу отметил резкий рост значения военной силы в международных делах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил об усилении геополитической нестабильности и росте значения военной силы в международных делах.

"Сегодня в мире стремительно усиливается глобальная геополитическая нестабильность и непредсказуемость. Наблюдается резкое возрастание значения военной силы в международных делах", - сказал Шойгу на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Странам Глобального Юга и Востока уже давно стало понятно, что причиной беспрецедентной напряженности в мире является безраздельное стремление западных государств к внешней экспансии и получению контроля над ресурсами других стран", - заявил секретарь СБ РФ.

По его словам, роль международного права и дипломатии как способа регулирования отношений между государствами намеренно снижается.

Шойгу заявил, что страны Запада "открыто провозглашают свои "права" на те или иные территории, полезные ископаемые, не утруждая себя необходимостью давать своим притязаниям хоть какие-то правовые основания".

Также секретарь Совбеза сообщил, что экономическое устройство современного мира также меняется. "Однополярная конструкция рушится на глазах. Укрепление позиций государств Мирового большинства стало объективным и закономерным процессом", - сказал Шойгу.