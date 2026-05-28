Застрявшим в Анталье тысячам пассажиров Air Anka продлевают проживание в отелях

Туроператоры Anex и "Интурист" ищут варианты замены отмененных рейсов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Туроператоры, работающие с авиакомпанией Air Anka, за свой счет продляют проживание в отелях Антальи туристам, которые не смогли вовремя вылететь в Россию, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Отмена рейсов турецкой авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими регионами привела к тому, что на турецком курорте застряли тысячи российских туристов, которые не смогли вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Заказчики чартеров на самолетах Air Anka, туроператоры Anex и "Интурист", продляют туристам проживание за свой счет и ищут варианты замены рейсов. Тем, кто находится в России, предлагают перенести даты вылета", - говорится в сообщении.

Росавиация 27 мая объяснила, что заявки турецкого перевозчика Air Anka на новые рейсы между Россией и Турцию после 25 мая не удовлетворяются, так как дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет.

"В связи с корректировкой полетных программ и отменой рейсов Air Anka по ряду городов, мы прикладываем все усилия для скорейшего решения вопроса. Со своей стороны предлагаем людям продлить проживание на курортах за наш счет, а для тех, кто еще находится в России, сделать перенос дат на более дальние даты, также можно оформить возврат. Со всеми заявками работаем точечно, подбирается наиболее выгодный для туристов вариант", - сказала через пресс-службу РСТ представитель Anex Виктория Худаева.

По словам директора по связам с общественностью компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, все туристы размещены в отелях, ожидают информации о вылетах. "В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально, в каждом конкретном случае будет предложен свой вариант возврата, как это было в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке", - пояснила она.

Anex Tour в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. 26 марта перевозчик начал отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на полеты.