Шойгу обвинил США в срыве всех сроков по уничтожению химоружия

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США в срок не исполнили свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Систематически игнорируется то, что США сорвали все согласованные в рамках КЗХО сроки уничтожения своих запасов химического оружия", - сказал он.

"Организация по запрещению химического оружия также давно отошла от неангажированных подходов в своей деятельности. Эксперты Технического секретариата ОЗХО подвергаются постоянному давлению, что вынуждает их с особым пристрастием исследовать деятельность неугодных стран и политизировать результаты соответствующих расследований", - отметил добавил секретарь Совбеза.