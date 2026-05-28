Поиск

Секретарь Совбеза России отметил курс Парижа на наращивание числа ядерных боеголовок

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о деструктивном поведении западных стран в ядерной сфере, прежде всего, Франции.

"Западная "тройка" консолидировано продвигает инициативу многосторонних переговоров по стратегической стабильности и занимается самопиаром. Наращивает прессинг на другие страны. При этом за всем этим скрываются деструктивные шаги в ядерной сфере. К примеру, Париж взял четкий курс на наращивание числа боеголовок, даже распорядился больше не публиковать данные об их количестве", - сказал он в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности .

"Более того, - отметил Шойгу, - Франция ведет дело не только к совместным ядерным учениям, но и размещению своего оружия в других странах. Все это категорически неприемлемо и требует четкой и внятной реакции стран Глобального Юга и Востока, последовательной поддержки введения всеобщего запрета на ядерные испытания".

Он подчеркнул, что "при любых раскладах система гарантий МАГАТЭ должна оставаться объективной и деполитизированной".

Он также отметил, что "государства мирового большинства всеми силами провоцируют ввязаться в гонку ядерного вооружения".

МАГАТЭ Сергей Шойгу Запад Совбез Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу заявил о массовом возвращении населения Украины к русскому языку

 Шойгу заявил о массовом возвращении населения Украины к русскому языку

Два человека погибли и семеро пострадали из-за атак ВСУ на Белгородчине за сутки

Здание Нижегородского облсуда получило повреждения из-за атаки БПЛА

Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

 Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Путин заявил о дальнейшем укреплении Пограничной службы ФСБ России

Что произошло за день: среда, 27 мая

В Москве и области будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов