Секретарь Совбеза России отметил курс Парижа на наращивание числа ядерных боеголовок

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о деструктивном поведении западных стран в ядерной сфере, прежде всего, Франции.

"Западная "тройка" консолидировано продвигает инициативу многосторонних переговоров по стратегической стабильности и занимается самопиаром. Наращивает прессинг на другие страны. При этом за всем этим скрываются деструктивные шаги в ядерной сфере. К примеру, Париж взял четкий курс на наращивание числа боеголовок, даже распорядился больше не публиковать данные об их количестве", - сказал он в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности .

"Более того, - отметил Шойгу, - Франция ведет дело не только к совместным ядерным учениям, но и размещению своего оружия в других странах. Все это категорически неприемлемо и требует четкой и внятной реакции стран Глобального Юга и Востока, последовательной поддержки введения всеобщего запрета на ядерные испытания".

Он подчеркнул, что "при любых раскладах система гарантий МАГАТЭ должна оставаться объективной и деполитизированной".

Он также отметил, что "государства мирового большинства всеми силами провоцируют ввязаться в гонку ядерного вооружения".