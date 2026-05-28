Секретарь Совбеза РФ заявил, что России скоординировано противостоят 56 стран

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что России одновременно противостоят 56 зарубежных стран, а Украина превращена в поле боя.

"Коммуникационные технологии, используемые Западом для массированной антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили ее существование под угрозу. Страна превращена в поле боя, где России скоординировано противостоят 56 иностранных государств", - сказал Шойгу на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Шойгу заявил, что Запад также пытается повлиять на другие страны для привлечениях их к поставкам вооружений и военной техники для Украины.