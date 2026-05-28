Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Две новые ракеты-носителя "Союз-5" доработаны с учетом результатов первого испытательного пуска и готовятся к старту в 2027 году, сообщил ИС "Вести" глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"В первую очередь это касается проекта "Байтерек", где Казахстан доработал стартовый стол, а мы изготовили ракету "Сункар/Союз-5". У нас в изготовлении две новые находятся. Мы их доработали по итогу первого запуска, о котором вы все слышали, и готовимся к старту в следующем году", - сказал он.

30 апреля с Байконура впервые запустили ракету "Союз-5". В "Роскосмосе" сообщили, что первая и вторая ступени отработали штатно, "габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана".

После пуска Баканов сообщил, что эксплуатация новой ракеты "Союз-5" позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту.

11 апреля Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал что "Союз-5" станет первой новой ракетой-носителем в России с 2014 года.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на самом мощном в мире жидкостном ракетном двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном - старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза.

Запуск ракет "Союз-5" планируется осуществлять с "Байтерека" - российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре.

